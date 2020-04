Ultime notizie calcio Napoli - Anche l'azzurro Piotr Zielinski scende in campo nella battaglia contro il Coronavirus. Il polacco, infatti, ha preso parte ad una raccolta fondi per ospedali, case di cura e alberghi per anziani. La sua donazione contribuirà all'acquisto di materiale medico fondamentale nel lottare contro il Covid-19 che ha messo in ginocchio l'economia a livello mondiale.