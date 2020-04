Coronavirus, altre 2000 persone guarite. 433 le vittime odierne, stabile l'aumento dei contagi

Ultime notizie - Sono positivi i numeri relativi alla lotta contro il Coronavirus in Italia, con la speranza di venir fuori da questa emergenza che inizia seriamente ad aumentare. Sono, infatti, ben 2.128 i guariti, che confermano il trend evidenziato già ieri quando il dato relativo alle persone che avevano superato le difficoltà dell'infezione era pari a 2200. Meno incoraggianti, invece, i dati relativi alla curva dei contagi che resta stabile e non sembra intenzionata a calare in maniera drastica, mentre i defunti sono stati 433, mentre ieri hanno perso la vita per il Covid 19 ben 482 persone.

Emergenza Coronavirus Italia