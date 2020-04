Ultime Coronavirus - Sono circa 700 i decessi per Coronavirus in Africa, dove sono stati registrati 13.145 casi in 52 dei 54 stati del continente. Secondo Africa CDC, le guarigioni sono 2.171 e l'area più colpita, con 5.784 casi e 528 morti, è l'Africa settentrionale dove in cima alla classifica c'è l'Egitto che dichiara 1.794 contagi e 135 decessi seguito dall'Algeria (1.761) che però conta più vittime (256).