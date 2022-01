Coppa Italia, l’Inter ribalta l’Empoli a va ai quarti grazie a Sensi

L’Inter passa ai quarti di Coppa Italia. Decisiva la rete nel primo tempo supplementare proprio di Stefano Sensi, vicino al prestito alla Sampdoria.

Dopo un primo tempo chiuso sull’1-0 per la squadra di Inzaghi con gol di Sanchez, nella ripresa i toscani trovano il pareggio di Bajrami e con un autogol di Radu dopo un colpo di testa di Cutrone, si ritrovano in vantaggio. Nel recupero Ranocchia in mezza rovesciata ha ristabilito la parità portando la gara ai supplementari. A regalare il passaggio del turno all’Inter è Stefano Sensi. I nerazzurri affronteranno la vincente di Roma-Lecce.