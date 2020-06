Ultime calcio Napoli - Dopo la vittoria del Coppa Italia, il Napoli festeggerà questa sera, con una cena in un noto ristorante al Vomero, la coppa. Tutti insieme a mangiare, sia la squadra che le rispettive famiglie. Tutti a tavola, uno per l'altro come è stato fatto sul terreno di gioco durante il match. Uniti per cementare ancora di più il gruppo di Gattuso.

Cena di squadra per il Napoli