Coppa d'Africa, Camerun-Capo Verde 1-1: Anguissa in campo per 90'

Anguissa e la sua nazionale vincono il proprio girone. Il Camerun, infatti, ha ottenuto un pareggio nell'ultima sfida del Gruppo A di Coppa d'Africa. I leoni non sono andati oltre l'1-1 contro Capo Verde che recupera, nel secondo tempo, il gol di Aboubakar grazie alla rete di Rodrigues. Nonostante ciò, il pareggio tra Burkina Faso e Etiopia permette al Camerun di festeggiare il primo posto. 90 minuti in campo per Andrè Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli.

Anguissa in campo per 90 minuti

La classifica del Gruppo A

Camerun 7

Burkina Faso 7

Capo Verde 4

Etiopia 1