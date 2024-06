Conte chiama Di Lorenzo a Coverciano, Il Mattino - Spunta la risposta del difensore del Napoli

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta dell'incontro avvenuto fra Giuffredi e Conte-Manna, ma svela anche il contatto che c'è stato nei giorni scorsi fra il capitano Giovanni Di Lorenzo e il nuovo allenatore del Napoli:

"«Parlerò con lui, ma se lo conosco non cambia idea», dice Giuffredi nell'incontro col Napoli. Ora, intanto, la scelta di tutti di lasciare il capitano tranquillo perché c'è l'Europeo che sta per iniziare e lui ci tiene tantissimo alla Nazionale. Si è sentito "scaricato". Una sensazione che Di Lorenzo ha anche spiegato a Conte che pochi giorni fa lo ha contattato quando era ancora a Coverciano. Ed è questo sentirsi non speciale, uguale agli altri, ha spinto Di Lorenzo a rompere. «Vuole andare via, c'è poco da fare», ha ripetuto più volte nelle due ore di faccia a faccia".