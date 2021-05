Sergio Conceicao nuovo allenatore Napoli, Venerato: "Arrivano conferme: accordo biennale a 5 milioni lordi! Mercoledì a Roma per la firma"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Arrivano conferme sulle voci che vogliono Conceicao al Napoli, è stato trovato un accordo di massima telefonicamente con Jorge Mendes. Mi dicono che il contratto sarà un biennale da circa 5/5 milioni e mezzo lordi. Il Porto sta facendo di tutto per far saltare l'affare che, però, per quanto mi risulta è già fatto. Mercoledì è atteso alla FilmAuro".