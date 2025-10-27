Club Napoli Udine - Indignazione per le dichiarazioni dell’ex arbitro Bergonzi su Di Lorenzo: "E' inammissibile"

Il Napoli Club Udine Partenopea A.P.S. che rappresenta numerosi tifosi azzurri nel Friuli Venezia Giulia, esprime profonda indignazione per le gravi e inaccettabili parole pronunciate in diretta televisiva dall’ex arbitro Mauro Bergonzi nei confronti del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, definito “antisportivo” durante la trasmissione La Domenica Sportiva in onda sulla RAI.

Tali affermazioni, oltre a essere offensive e prive di fondamento, rappresentano un attacco gratuito alla dignità, alla correttezza e alla professionalità di un calciatore che da anni si distingue per comportamento esemplare dentro e fuori dal campo, nonché per il suo ruolo di capitano della Nazionale Italiana.

È inammissibile che su un’emittente pubblica, finanziata dal canone dei cittadini, si permettano giudizi personali così denigratori nei confronti di un professionista e di un’intera tifoseria. La RAI, in quanto servizio pubblico, ha il dovere di tutelare il rispetto, l’imparzialità e l’equilibrio dei propri contenuti sportivi, evitando che si trasformino in tribune per offese o insinuazioni.

Il Napoli Club Udine Partenopea A.P.S. chiede pertanto:

• che la RAI prenda immediati provvedimenti e si dissoci ufficialmente dalle parole di Bergonzi;

• che l’ex arbitro formuli pubbliche scuse a Giovanni Di Lorenzo, alla Società Sportiva Calcio Napoli e a tutti i tifosi partenopei;

• che si apra una riflessione seria sul linguaggio e sul rispetto nel giornalismo sportivo, troppo spesso incline al pregiudizio verso Napoli e i napoletani.

I tifosi del Napoli sparsi in ogni angolo del mondo non possono accettare che la passione e l’orgoglio di un popolo vengano infangati da parole irresponsabili. Difendiamo la nostra identità, il nostro Capitano e i nostri colori con fierezza e dignità.

Perché il Napoli si rispetta. Il Napoli si ama. E chi lo rappresenta va difeso.

Il Direttivo del Napoli Club Udine Partenopea A.P.S.