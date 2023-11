Osimhen salta il primo allenamento con Mazzarri, ecco il motivo!

Ultime notizie. Victor Osimhen non si è allenato nemmeno oggi! Rientrato da poco dal suo lungo viaggio in Nigeria - dove ha smaltito l'infortunio muscolare - anche oggi l'attaccante non ha svolto la seduta di allenamento che ha visto il nuovo allenatore Walter Mazzarri dirigere per la prima volta la squadra orfana di Garcia.

Osimhen salta l'allenamento

A chiarire i motivi dell'ennesima assenza di Osimhen è stata la SSC Napoli: ufficialmente, Osimhen ha saltato l'allenamento per una sindrome influenzale. Insomma, Osimhen ha l'influenza e oggi non ha conosciuto Mazzarri nel suo primo giorno a Castel Volturno.