Secondo una statistica riportata dal CIES football osservatory, Giovanni Di Lorenzo, è il calciatore che ha disputato più minuti nel 2021 nei top 5 campionati europei.

Il terzino azzurro, tra Napoli e Nazionale Italiana, non ha prarticamente giocando sempre occupando più ruoli in maniera convincente e collezionando ben 5.945 minuti in campo.