Chiariello: "Soliti forcaioli napoletani su Insigne, errore di lettura di Gattuso! Gol annullato ad Osimhen regolarissimo" [VIDEO]

Umberto Chiariello, collega di Canale 21, ha commentato Napoli-Cagliari con il consueto editoriale nel corso di Campania Sport:

"Sento già parlare di colpevoli e di giudizi che la nostra piazza non lesina mai. Errore di Hysaj è molto grave, ma i forcaioli napoletani hanno individuato un altro colpevole in Insigne che è apparso stanco e non ha chiuso la panchina. Sono stupito della capacità di lettura delle partite di Gattuso. Non doveva uscire Lozano ma Insigne, ma l'errore più grave lo commette quando non mette Maksimovic contro i tre attaccanti del Cagliari a caccia del pareggio. Errore gravissimo di lettura da parte del Gattuso. L'errore più grave però lo commette l'arbitro che annulla un gol regolarissimo di Osimhen".

