Chiariello: "Il vero sconfitto è De Laurentiis, ora il Napoli sarà debolissimo economicamente! Gattuso via, ma altro che Spalletti e Allegri..."

Notizie Napoli calcio. Umberto Chiariello ha commentato l'1-1 tra Napoli e Verona nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda su Canale 21:

"Al Diego Armando Maradona è accaduto un qualcosa di imponderabile, assurdo. I partenopei sono fuori dalla Champions League. Gennaro Gattuso andrà via al 100%, il vero sconfitto è Aurelio De Laurentiis che si dovrà leccare le ferite. Il presidente perderà tantissimo soldi. Ora il Napoli sarà debolissimo sotto il profilo economico".

Sul futuro allenatore poi aggiunge: "Altro che Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, il progetto rischia di essere ridimensionato e potrebbe arrivare Ivan Juric che ci ha fatto vedere come si gioca a pallone. Perché Gennaro Gattuso ha schierato Bakayoko tenendo fuori un calciatore come Diego Demme, uno dei migliori? Perché tenere a un certo punto della gara solo Fabian a centrocampo? La situazione è diventata catastrofica. Sono fortemente preoccupato anche per il futuro".