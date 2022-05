Champions League, sorpresa per Liverpool-Real Madrid: fischio d'inizio rinviato, il motivo

Napoli Calcio - Sorpresa al Parco dei proncipi per la finalissima di Champions League tra Liverpool e Real Madrid: la gara, inizialmente in programma alle 21.00, slitta prima alle 21.15 e poi a orario da definire ma presumibilmente 21.30 o 21.45.

Il motivo è sorpredente: l'ondata di tifosi ritardatari ancora in fila all'esterno dello stadio per assistere all'evento dell'anno con gli spalti, intanto, già pieni. Mai accaduta una situazione del genere e già dilagano i commenti per il flop organizzativo. Rallentamenti dovuti anche ai minuziosi controlli da parte della Polizia. Giocatori perplessi in campo: dovevano già essere in partita da 15 minuti almeno, invece si ritrovano a fare ancora riscaldamento a centrocampo.