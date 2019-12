Champions League, Milik tra i quattro candidati per aggiudicarsi la palma di miglior giocatore della settimana

Arek Milik, attaccante del Napoli reduce dalla straordinaria tripletta messa a segno in Champions League contro il Genk, è tra i quattro candidati per la palma di miglior calciatore della settimana in questa competizione. Dovrà, però, fare i conti con Neymar del PSG, Gabriel Jesus del Manchester City e Joao Felix dell'Atletico Madrid.