Cesarano sulla contestazione: "Offese da querela per ADL che ci ha riportato in alto! Offendete me…"

Contestazione ieri a Dimaro durante la presentazione del Napoli. Questo è il pensiero del giornalista Rino Cesarano sul proprio profilo Facebook:

Cesarano sulla contestazione a Dimaro

"Criticare va bene, ci mancherebbe, ma offendere una persona che, pur facendo di tutto per risultare antipatico, ha riportato il Napoli a giocare nei migliori stadi d'Europa, ha convinto allenatori del calibro di Benitez e Ancelotti, ha acquistato calciatori di statura internazionale tipo Albiol, Higuain, Cavani, etc etc, mi sembra onestamente eccessivo. Sto leggendo offese da querela. Se dovete sfogarvi, fatelo pure con me. Dite che sono a busta paga del Napoli, chiamatemi "pappa-man", insultatemi quanto volete ma non stravolgiamo la realtà e non esageriamo con l'infangare il Napoli come club e il suo proprietario. Vi ringrazio. Non mi offendo, sfogatevi pure con me ma per un paio di settimane lasciate stare il presidente del Napoli, con i difetti che riconosco anche io. Di nuovo grazie. E non vi sto dando torto, vi sto solo invitando ad abbassare i toni e a prendervela con me. Sfogatevi su di me, della categoria dei giornalisti. E vi sentirete più leggeri. Anzi, per Castel Di Sangro, mi metto a disposizione di quei tifosi che vogliono sfogare la propria amarezza, sedendosi e parlando con me fuori al bar nella piazza centrale del paese. Offro io il caffè. Ripeto: prendetevela con me che ho vissuto il Napoli da Maradona a Koulibaly".

