CdS, Mandarini: "A Parma con il 4-3-3, Gattuso valuta se far giocare insieme Mertens e Osimhen"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista "Domani contro il Pescara con il 4-2-3-1? Credo che a Parma si giocherà con il 4-3-3, in questo momento è giusto che Gattuso faccia le sue valutazioni per vedere la convivenza tra Mertens e Osimhen. Sono i due grandi investimenti, in modo differente, della società. Per talento e poetnzialità possono rappresentare il valore aggiunto. Chiaro che Gattuso cerchi di farli coesistere. Spesso si parla di tattiche, abusando un po'. Anche Gattuso spiega che è più una questione giornalistica, alla fine bisogna trovare gli equilibri giusti. De Laurentiis con il COVID-19? Un in bocca al lupo al Presidente sperando che guarisca presto. Si prenderà un altro centrocampista? Per ciò che si raccoglie sì"