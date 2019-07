Caso Balotelli, ritrovato lo scooter della scommessa nel centro di Napoli: le autorità indagano

Il video pubblicato ieri da Mario Balotelli è diventato in pochissimo tempo virale ed ha sollevato una marea di polemiche. Il centravanti ha proposto ad un uomo di tuffarsi in mare con una vespa per 2mila euro. Proposta accettata e momento immortalato su Instagram. Secondo quanto riportato dal Mattino online, lo scooter è stato ritrovato Via Andrea D'Isernia, nel centro di Napoli. All'interno del mezzo i vani erano ancora bagnati. Adesso le autorità competenti, vale a dire gli uomini della Guardia Costiera e della polizia Municipale, stanno acquisendo il video per valutare la configurazione di eventuali reati.