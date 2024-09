CASMS, dal 2 ottobre un nuovo questore napoletano e tifoso del Napoli!

Pugno duro del CASMS contro i tifosi del Napoli. L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive sta per vietare ai tifosi residenti in Campania la possibilità di assistere alla partita Juventus-Napoli nel settore ospiti, nonostante i biglietti già venduti da settimane.

Una decisione drastica arrivata per volontà del Questore Paolo Cortis dopo gli scontri avvenuti sugli spalti della Unipol Domus Arena di Cagliari. Secondo il quotidiaono Il Mattino, "il Casms considera la tifoseria del Napoli sotto stretta osservazione, dunque a serio rischio di un divieto molto più esteso".

Il questore Maurizio Improta è tifoso del Napoli

Tuttavia, dal 2 ottobre 2024 la direzione del CASMS passerà dall'attuale questore Paolo Cortis al questore napoletano Maurizio Improta, che ad oggi è capo della Questura di Trento. Nato a Napoli, il questore Maurizio Improta è anche un tifoso del Napoli e non ha mai nascosto la sua fede partenopea. In molti in città si augurano che il cambio al vertice possa rappresentare anche un'inversione di tendenza rispetto alla passata gestione.