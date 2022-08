Careca in lutto, è scomparsa sua madre Dona Ziza: "Tristezza enorme, grazie per tutto quello che hai fatto per noi"

Le parole struggenti di un Careca in lutto per la scomparsa di sua madre. L'ex calciatore del Napoli ha appunto perso la madre e ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Tristezza enorme, oggi ho perso mia madre, Dona Ziza come le piaceva essere chiamata. Grazie madre mia per tutto quello che hai fatto per noi, ti sarò eternamente grato per tutti gli insegnamenti. Riposa in pace mamma, che Dio ti accolga a braccia aperte".