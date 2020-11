Caos tamponi Lazio, dalla perizia clamorosa discordanza con il laboratorio: 18 i positivi in più!

Ultime notizie calcio - Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, i dati emersi dalla perizia svolta e chiesta dalla Procura per il caos tamponi in casa Lazio sono a dir poco allarmanti. A quanto pare, infatti, al di là della positività di Strakosha edella negatività confermata di Lucas Leiva e Ciro Immobile, i tamponi processati ed analizzati presso l'ospedale Moscati hanno fatto emergere ben 18 positivi in più rispetto ai risultati riscontrati dalla Futura Diagnostica.