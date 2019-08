Caos PSG, Mbappè allontana Neymar dalla foto con la Supercoppa di Francia [VIDEO]

Non è certamente un periodo facile per Neymar: il brasiliano, infatti, è sempre più vicino all'addio dal PSG e questa vicenda che sta iniziando ad essere spigolosa oggi si è andata ad arricchire di una nuova puntata. I parigini, infatti, hanno conquistato in rimonta la Supercoppa di Francia contro il Rennes grazie alle reti di Mbappè e di Di Maria ma quello che è successo durante la premiazione ha dell'incredibile. L'ex Barcellona, che non ha preso parte alla partita, è stato allontanato proprio da Mbappè mentre tutta la squadra era in posa con la coppa appena conquistata. La polemica, dunque, va ad infittirsi ancora di più, anche perché a questo punto è chiaro che anche lo spogliatoio del PSG è contro Neymar.

