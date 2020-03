Cannavaro e Pirlo prendono in giro Gattuso su Instagram: "Mi ha chiamato bastardo!". "Aveva la tuta del Napoli in casa"

Notizie calcio Napoli - Siparietto tra Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo su Instagram. I due ex Campioni del Mondo 2006 hanno preso in giro Gennaro Gattuso. Ecco quanto accaduto. Inizia Cannavaro: “Ho visto Rino, l’ho visto bene. Quella m***a quando mi ha visto mi guardava i capelli…Gli ho detto “Rino, ma che c***o c’hai?”. Cannavaro la risposta di Rino: “Ti sei fatto il trapianto?”, per poi ancora Cannavaro ribadire: “Ancora? E’ la seconda volta, no! Forse dovrei”

Infine la risposta di Rino: “Capità, tu si nu ba****d”.

Pirlo aggiunge: “Mi ha chiamato una settimana fa, era in casa con la tuta del Napoli e gli ho detto “Rino, va che l’han sospesa la Champions…”