Ultime notizie calcio - Il Consiglio di Lega, che si è svolto questa mattina, ha stabilito all’unanimità che il calendario della Serie A TIM avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone d'andata. Si tratta di una soluzione già praticata in altri campionati, come la Premier League, la Ligue 1 o la Liga, ma avrà una unicità: le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.