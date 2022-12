Calendario Napoli, le mogli dei giocatori erano gelose delle modelle! | VIDEO

E' stato presentato questa sera in conferenza stampa il Calendario Ufficiale 2023 della SSC Napoli. Un progetto esclusivo iniziato nel 2008 e giunto oggi alla sua XVI Edizione. Ad illustrare la nuova edizione l'Head of Operations Marketing and Sales, Alessandro Formisano, ideatore del progetto.

"I numeri sono importanti, nei primi anni stampavano un po’ meno copie, c’era la corsa alla ristampa. Ricordo le gelosie delle mogli dei calciatori quando abbiamo coinvolto delle modelle, alcuni giocatori che avevano un po’ timore a mostrarsi in dorso nudo, Marino che tira un rigore a Reja, Paolo Cannavaro in una scena che ricordava “La Banda degli Onesti”".

Guarda il video in allegato.