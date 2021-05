Calcio sotto shock, morto l'ex Avellino Filippo Viscido: il 31enne è stato trovato impiccato in un garage a Battipaglia

Calcio - Morte Filippo Viscido, è scomparso a 31 anni l'ex centrocampista dell'Avellino. Seconodo le prime indiscrezioni Filippo Viscido si sarebbe suicidato in un garage a Battipaglia dove viveva e dove è stato trovato impiccato. Il giovane che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 5 giugno lascia la moglie Mina e i figli Naomi e Domenico.

Filippo Viscido morto, la carriera

Filippo Viscido è nato a Battipaglia e ha iniziato la propria carriera calcistica nel Chieti, per poi vestire anche le maglie di Palmese, Sorrento, Licata, Savoia, Potenza, Campobasso, Cavese e Afragolese. Poi l'esperienza ad Avellino tra il 2009 e 2011 che è stato il momento più alto della carriera di Viscido, fino ad arrivare in in C2. Il calciatore era svincolato a seguito dell'emergenza Covid.