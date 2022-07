Calcio a 5, il Cholito Salas è nuovo giocatore del Napoli Futsal: “Voglio vincere con questa maglia”

Javier Adolfo Salas è un nuovo giocatore del Napoli Futsal, il primo innesto di questa sessione estiva di mercato. Tecnica, visione di gioco e dinamismo ne hanno fatto uno dei calcettisti più vincenti in serie A: laterale paraguaiano classe ’93, secondo nell’ultima Copa America di febbraio, è reduce da ben tre stagioni a Pesaro ed altrettanti scudetti portati a casa con la maglia dell’Italservice.

Salas nuovo calciatore del Napoli Futsal

In più anche due coppe e supercoppe. Dopo l’esperienza all’Atletico Paranaense, è la Lazio a portarlo in Italia nel 2011 e vi resta fino a dicembre 2014 (nel mezzo un prestito a Venezia). Il passaggio al Pescara equivale alla consacrazione definitiva, suggellata da un quadrienno ricco di trofei con Colini in panchina. In biancoazzurro solleva un campionato (2014-15), due Coppa Italia (2015-16 e 2016-17) e due Supercoppe (2015 e 2016). Segue poi il plurititolato tecnico nelle Marche fino ad oggi. Le sue qualità scintilleranno ai piedi del Vesuvio. Tutta la felicità nelle parole del direttore generale Pasquale Scolavino: “Salas è un vero e proprio talento, forse uno dei giocatori più completi del campionato italiano. È stato il primo nome individuato e nel momento in cui si sono aperte le porte per prenderlo la società si è mossa subito assicurandosi le prestazioni del calciatore che ha firmato un triennale con noi”.

E il paraguaiano non vede l’ora di cominciare: “Sono felice di unirmi alla famiglia del Napoli! Arrivo con la voglia di fare bene e di portare qualche trofeo. Ci vediamo presto”.

Area Comunicazione Napoli Futsal