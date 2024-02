Cagliari-Napoli, azzurri atterrati in Sardegna: gesto splendido di capitan Di Lorenzo | FOTO

Ultime news SSC Napoli - Nonostante non sia convocato per squalifica, il capitano dei partenopei GiovanniDi Lorenzo è comunque partito direzione Cagliari con la squadra. Come raccontato dalla SSC Napoli, il capitano però ha espresso il desiderio di stare al fianco della squadra e dunque è partito lo stesso per la trasferta in Sardegna.

