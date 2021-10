Parma: contestazione dei tifosi, la risposta di Buffon: "Avanti con umiltà, trasformeremo i fischi in applausi"

Il Parma continua il suo periodo senza vittorie e arriva la contestazione dei tifosi. Perché l'ultima vittoria del Parma risale ormai a un meese fa, era il 12 settembre qauando gli emiliani si imposero 0-4 con il Pordenone. Da lì 2 sconfitte e 3 pareggi, per questo ora arriva la risposta di Buffon alla contestazione dei tifosi del Parma.

Contestazione tifosi Parma, la risposta di Buffon

Tre punti nelle ultime cinque partite per il Parma e arriva la contestazione dei tifosi che fischiano la squadra al termine di Parma-Monza. Un'altra partita senza vittoria per una piazza esigente e ambiziosa. Tra il Parma e i tifosi si mette di mezzo Gigi Buffon che da grande leader difende la squadra senza però schierarsi contro i propri tifosi. Perché lo storico portiere italiano ex Juventus sa benissimo che gli obiettivi di questa società e di questa piazza sono diversi dall'attuale 12esimo posto in classifica di Serie B. Le prime posizioni però non sono poi così distanti. Per questo Buffon ha risposto ai tifosi del Parma su Instagram per provare a far mantenere la calma in città.

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI

Buffon Parma tifosi

Parma, il messaggio di Buffon ai tifosi e la squadra

Sul proprio profilo ufficiale Instagram Buffon ha scritto un messaggio ai tifosi del Parma e caricato la squadra dopo l'ennesimo pareggio, questa volta arrivato contro il Monza. Queste le parole di Buffon su Instagram:

“Andiamo avanti con umiltà. Accettiamo i fischi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nuovo allenatore Parma: Gattuso tra i candidati

Buffon Parma

Parma, esonero Maresca: i possibili sostituti

Se così dovesse continuare però non basteranno le parole di Buffon a calmare i tifosi e il Parma sarà costretto ad esonerare Enzo Maresca e al suo posto ci sono diversi nomi per sostituirlo. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato il club sogna in grande e al Parma con l'esonero di Maresca possono arrivare Gattuso, Pirlo o Fabio Cannavaro, tutti e tre Campioni del Mondo nel 2006 e in cerca di una nuova e stimolante avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Data Supercoppa Italiana: rinvio Juve-Napoli