Napoli Calcio - Arrivano immagini da brividi dal Largo Maradona dove tifosi argentini e napoletani sono riuniti in nome di Diego per la finalissima tra Argentina e Francia in programma alle 16.00. Tutti uniti con tablet e cellulari per assistere al grande evento. Presente anche il legale del Pibe de oro, Sergio Pisani, con amici argentini. Clicca sul play per vedere il video inviatoci proprio dal legale.