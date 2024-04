Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: fuori Calafiori, Palladino con Zerbin dal 1'

Ultime calcio - Bologna-Monza, sono state diramate le formazioni ufficiali. Thiago Motta sceglie Urbanski in attacco e non Ndoye, insieme a Orsolini e Ferguson alle spalle di Zirkzee. In difesa Calafiori, diffidato, viene lasciato in panchina. Palladino conferma il 4-2-3-1 con Colpani e Zerbin larghi davanti e Pessina alle spalle di Djuric. Out quindi Valentin Carboni.

Bologna Monza formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric