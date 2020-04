Paura per Boateng, il calciatore è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale [FOTO]

Notizie calcio - Jerome Boateng, difensore del bayern Monaco e fratello di Kevin Prince, è uscito illeso da uno spaventoso incidente stradale.

Spaventoso il volo e le immagini che vengono riportare dal canale tedesco TVO in merito al botto fatto dal centrale dei bavaresi, per sua fortuna, senza gravi conseguenze, se non per la vettura. Stando a quanto si apprende, il difensore centrale avrebbe perso il controllo della sua Audi in autostrada. Per TVO, il danno materiale dell’auto, finita contro il guardrail, ammonterebbe a 25.000 euro. Per Boateng nessun problema apparente se non un grande spavento. Il giocatore aveva fatto visita al figlio e stava rientrando a casa.