Biglietti Napoli-Juve quasi sold out! Pochi biglietti nei Distinti e in Tribuna Nisida, i settori rimasti [FOTO]

Biglietti Napoli-Juve - I biglietti per la gara di Campionato Napoli – Juventus, che si disputerà l’11 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono in vendita. Ma sono rimasti ormai soltanto pochi biglietti disponibili in alcuni settori dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

Biglietti Napoli-Juve quasi sold out! Settori rimasti

Sono infatti già sold out per Napoli-Juve i seguenti settori:

Curva A Inferiore

Curva B Superiore e Inferiore

Distinti Inferiore

Tribuna Posillipo

Tribuna Ospiti Inferiore

Restano ancora pochissimi biglietti in vendita per il big match della terza giornata di Serie A nei seguenti settori:

Tribuna Posillipo (ultimi posti)

Distinti Superiore (ultimi posti)

Curva A Superiore (disponibilità bassa)

Tribuna Ospiti Superiore (disponibilità alta)

Biglietti Napoli-Juventus, i prezzi

Questi i prezzi dei biglietti di SSC Napoli - Juve: