Batibetto Auriemma-Cruciani a Tiki Taka: "Porti sfiga! I tifosi napoletani si toccano"

Napoli Calcio - Battibecco Auriemma-Cruciani nel corso di Tiki Taka. "Napoli non solo è 7 bellezze, ma immagina quanto dolore avrà procurato a quelli che non vedevano l'ora che ci fosse lo sgambetto tipo Cruciaini", ha riferito il collega napoletano. "La tua gioia mi dà fastidio - la replica -, mi dici che ho tifato contro ma ho scommesso 2 sulla partita. E' da quando il Napoli è in testa che viene qui come se avesse già vinto lo scudetto, tifosi si mettono le mani nelle parti basse: porta sfiga. Sono dalla parte dei tifosi napoletani ma non di Auriemma".