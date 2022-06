Bari, Luigi De Laurentiis in città: presentazione del libro sulla sua era e accordo col nuovo main sponsor

Ultime notizie calcio - La settimana del Bari ha avuto il via nel segno degli annunci, degli accordi e della presenza: quella del numero uno del club biancorosso Luigi De Laurentiis in città .

Prima per la firma dell’accordo con MV Line Group, nuovo main sponsor per i prossimi due anni, poi per presenziare alla conferenza di lancio di Bari e l’era De Laurentiis, libro scritto dallo storico biancorosso Gianni Antonucci per raccontare il quadriennio societario targato Filmauro. Con vista sul prossimo campionato di Serie B, che avrà il via prima di Ferragosto con start del ritiro di Roccaraso il 7 luglio.

