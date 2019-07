Bari, De Laurentiis Jr fa sognare i tifosi: nel mirino Ranocchia dell'Inter, spunta l'indizio social [FOTO]

Luigi De Laurentiis sta lavorando sul calciomercato per rafforzare il Bari. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare anche i rinforzi per la difesa, a cominciare da Sabbione e Perrotta, in arrivo rispettivamente da Carpi e Pescara. Al momento è solo una suggestione il ritorno in biancorosso di Andrea Ranocchia, attualmente all’Inter, ma che secondo alcuni rumors potrebbe essere il colpo più clamoroso del mercato del Bari. Ad alimentare la speranza, è stato curiosamente proprio il presidente De Laurentiis, che sulle Instagram Stories ha postato la foto di una grande rana, seguita da un'altra Stories con la didascalia: "Daily Office", facendo sognare i tifosi pugliesi.