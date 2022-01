Bargiggia: "Rinnovo Mertens, il Napoli potrebbe proporre un rinnovo ma a stipendio dimezzato: il punto della situazione"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - In casa Napoli tiene banco la questione relativa al futuro di Dries Mertens. Il suo contratto, infatti, è in scadenza questa estate e nell'accordo c'è una clausola unilaterale per un rinnovo di un ulteriore anno alle stesse cifre (circa cinque milioni annui). Stando a quanto raccontato da Paolo Bargiggia sul proprio portale, però, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di esercitare questa opzione ed al massimo potrebbe proporre ad offrirgli la metà, bonus compresi.

