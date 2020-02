Balaustre in Tribuna Posillipo, visuale oscurata: la SSC Napoli autorizza il cambio posto! L'avv. Grimaldi a CN24: "Spirito finalmente collaborativo"

Ultimissime notizie Napoli - "Spirito di collaborazione fino a diversa soluzione tecnica": è questo il contenuto dell'apertura della SSC Napoli, nei confronti degli abbonati, a proposito della posa in opera di nuove balaustre che oscurano totalmente la visuale a chi siede in prima fila in Tribuna Posillipo.

Nel corso di Napoli-Lecce, la redazione di CalcioNapoli24.it ha raccontato il disagio di molti tifosi nel seguire la suddetta gara a causa di impossibilità visiva sopraggiunta, per l'installazione di nuove balaustre protettive.

L'avvocato Erich Grimaldi, al riguardo, raccoglieva le istanze di alcuni abbonati che, formalmente, diffidavano il club partenopeo, per la non comunicata apposizione delle suddette, richiedendo, contestualmente, l’immediata sostituzione del posto assegnato, dalla prima alla seconda fila del medesimo settore.

Quarantotto ore dopo è giunta la risposta della SSCN: c'è il via libera per il cambio posto, in seconda fila, come richiesto, per le restanti gare di campionato. Soluzione che avrà effetto anche per l'incontro Napoli/Barcellona, per il quale il club annullerà i titoli emessi, riemettendoli nei nuovi posti richiesti dagli abbonati.

La Società Sportiva Calcio Napoli, però, precisa che "la situazione lamentata non può essere imputata in alcun modo ad essa e che tale soluzione deve intendersi senza riconoscimento o ammissione di responsabilità alcuna, dettata da mero spirito di collaborazione e comunque di efficacia transitoria fino a diversa soluzione tecnica".

Resta evidente che, seppur le balaustre, presenti allo stadio San Paolo, siano state installate dal Comune di Napoli, è con la SSCN, organizzatore degli eventi e non con l’Ente, che gli abbonati sottoscrivono un contratto, nel momento dell'emissione dell'abbonamento: è da motivare, pertanto, in questi termini, il contenuto della diffida presentata nei giorni scorsi.

Insomma, un atto di riconoscenza e cooperazione, quello della società, dovuto ai tifosi che hanno, peraltro, sborsato una cifra pari ad € 250,00 per la gara di Champions League contro i blaugrana e che hanno sottoscritto l'abbonamento, ad inizio stagione, nella prima fila, senza sapere che, all’improvviso, venissero installate delle balaustre che ostruissero nettamente la visibilità.

L’avv. Grimaldi, pertanto, intervenuto ai nostri microfoni, ha precisato: