Autografo in faccia, Spalletti non delude nessuno: "Sembri un bambino di 2 anni" | VIDEO

Ultime notizie. Come tutti sanno, Luciano Spalletti è sempre molto disponibile con i tifosi: ogni volta che un napoletano lo incrocia in strada, o magari al centro tecnico di Castel Volturno, il mister è sempre gentile nel fermarsi e concedersi per foto e autografi.

È successo anche ieri, proprio a Castel Volturno, quando l'allenatore del Napoli è stato letteralmente braccato da decine di tifosi napoletani che lo attendevano fuori dal centro sportivo. Nonostante la calca, Spalletti non ha deluso nessuno ed ha addirittura autografato la maschera a questo simpatico tifoso. Guarda il video in allegato.