Auriemma: “Doppietta e assist Osimhen, o so caz*i vostri! Questo progetto non può finire qui"

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, commenta su Twitter Spezia-Napoli 1-4:

“Spezia-Napoli 1-4 con doppietta di Victor Osimhen ed assist per Matteo Politano. Mo so caz*i vostri. Questo progetto non può finire qui (chiaro riferimento a Gattuso, ndr)”