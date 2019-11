Dopo il gol di Dries Mertens ci sono state proteste da parte dei tifosi del Liverpool che hanno posizionato il pallone non sul dischetto del centrocampo ma in una posizione differente, come a voler battere un calcio di punizione per il presunto fallo di Mertens su van Dijk. Lo stesso Ancelotti era apparso allarmato, come raccontato dai colleghi di Sky Sport, che ha chiesto cosa stessero controllando gli arbitri, e lo ha fatto sia in inglese che in spagnolo.