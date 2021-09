Atalanta, guai per Gasperini: altro infortunio in attacco

Infortunio Piccoli Atalanta, arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni. Altra tegola per l'Atalanta in un momento non facile per la squadra di Gasperini, viste anche le notizie che arrivano sul fronte Gosens. Con il recupero di Zapata e Muriel sempre in dubbio, i bergamaschi rischiano di dover fare a meno anche dell'ultimo centravanti presente in rosa: è di pochi minuti fa la notizia dell'infortunio di Roberto Piccoli con la maglia dell'Under 21. L'attaccante ha dovuto abbandonare il campo durante il match contro il Lussemburgo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra: condizioni da valutare, ma se l'infortunio dovesse rivelarsi grave a Gasperini non rimarrebbe altra scelta che affidarsi al falso nove contro la Fiorentina. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Piccoli, che ha accusato il problema alla caviglia nei minuti finali della prima frazione.

Le ultime notizie sul calcio Napoli