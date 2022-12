La Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento "salva-calcio" proposto da Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. Grazie all'inserimento di questo emendamento nella nuova legge di bilancio, le società di Serie A che hanno debiti con il Governo non dovranno pagare alcuna mora per il pagamento posticipato e il debito potrà essere spalmato in tre rate mensili.

Ennesima vittoria per Lotito in Parlamento, dopo che nei giorni scorsi il Governo si era mostrato contrario a questa ipotesi.