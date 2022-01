Ansia Raiola: è in terapia intensiva dal 12 gennaio. Ecco il problema

Notizie Calcio - Nonostante le smentite di rito, filtra preoccupazione per le condizioni di Mino Raiola. Come infatti rivela il quotidiano Marca, il mega procuratore, nonostante abbia accennato a un semplice controllo di routine, si trova attualmente in terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Raiola in terapia intensiva: filtra preoccupazione

E non sarebbe lì da qualche giorno appena, ma dal 12 gennaio addirittura. Secondo quanto riferisce parallelamente la Bild, si tratterebbe di un problema di natura polmonare per il manager. Un'assenza prolungata - si legge - che inizia a destare preoccupazione, oltre a rovinare i piani di vari club considerando che questa settimana per esempio sarebbe stata fondamentale per i rinnovi di Haaland e Gravenberch in attesa di altri suoi assistiti.