Ancelotti punta su Fabian: possibile anche un nuovo ruolo per lo spagnolo

Possibile nuovo ruolo per Fabian Ruiz con la gestione di Carlo Ancelotti. Ne parla Cronache di Napoli oggi in edicola:

C’è un reparto, in questa estate rovente, in cui Carlo Ancelotti sta cercando soluzioni alternative:il centrocampo. In attesa di Allan, il tecnico del Napoli a Dimaro si è letteralmente inventato prima Gaetano e poi Callejon da centrocampisti centrali. Paradossalmente, la partenza di Rog e Diawara ha ‘dimagrito’ la mediana, che ha però cambiato assetto, complice il passaggio dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Il rientro di Fabian diventa, per Carletto, fondamentale. Fabian è un vero e proprio ‘tuttocampista’:centrale, mezzala sinistra e forse ora anche trequartista. All’alba del secondo, quello della consacrazione, l’obiettivo è diventare un centrocampista ‘totale’. Riuscire cioè a ricoprire con la stessa qualità e la stessa intensità tutti i ruoli. Compreso, ovviamente, quello attualmente vacante di trequartista centrale.