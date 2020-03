Everton-Manchester United, il Var annulla il gol vittoria al 90' alla squadra di Ancelotti: l'ex allenatore del Napoli furioso, viene espulso [VIDEO]

Ultimissime calcio - Everton-Manchester United termina 1-1. Gol annullato allo scadere alla squadra di Carlo Ancelotti, gol vittoria del 2-1 che era stato firmato da Calvert-Lewin. L'arbitro, dopo aver consultato il VAR, ha deciso di annullare il gol per un fuorigioco di Sigurdsson. Reazione furibonda di Carlo Ancelotti che dopo il triplice fischio ha protestato con gli arbitri e si è beccato il cartellino rosso. L'allenatore dovrà saltare la partita con il Chelsea:

"Non voglio saltare la sfida contro il Chelsea perché non ho mancato di rispetto all'arbitro ma se dovesse succedere andrò in trubina a Stamford Bridge".