Ancelotti a "Mister Condò": "Non ho voglia di buttarmi in una Nazionale, mi diverte ancora molto il lavoro quotidiano. Ci fu un contatto con la Federazione, ma..." [VIDEO]

Carlo Ancelotti è il primo ospite della rubrica su Sky di Paolo Condò "Mister Condò". Ecco uno spezzone mandato in onda sui social dell'emittente satellitare: "Al momento non ho interesse, non ho voglia di buttarmi in una Nazionale perchè mi trovo molto bene a lavorare tutti i giorni, perciò fino a che sarà così...Ho parlato con la Federazione. Però...sono sempre stato dell'idea che avevo voglia di continuare a lavorare tutti i giorni. Mi piace troppo il rapporto quotidiano con l'ambiente, con i giocatori, con la preparazione degli allenamenti, con gli allenamenti. Mi diverte molto ancora stare sul campo".