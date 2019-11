Ammutinamento Napoli, Sky: il club invia le raccomandate ai giocatori, si salva solo l'infortunato Malcuit

Notizie Calcio Napoli - Napoli, la furia di Aurelio De Laurentiis è pronta a scatenarsi.

Multe Napoli, il club invia le raccomandate

Come infatti riferisce SkySport, sono 24 le raccomandate che la società ha già spedito: sanzione per tutti i giocatori, con la sola eccezione per Kevin Malcuit infortunato e quindi non presente nella sera della discordia. Il club, assolutamente contrariato sui fatti riguardanti la sera di Napoli-Salisburgo, ha fatto riferimento al Collegio Arbitrale chiedendo una sanzione pari al 25% pari allo stipendio mensile lordo che può salire fino al 50% per i responsabili della vicenda.