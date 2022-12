Ultime notizie. Allo stadio "Emirhan Sport Center" di Antalya, in Turchia, si gioca l'amichevole tra Galatasaray e Lazio. In campo due ex Napoli, da una parte l'attaccante Dries Mertens, dall'altra l'allenatore Maurizio Sarri, proprio colui che ha lanciato Mertens nel ruolo di centravanti in maglia azzurra.

Mertens e Sarri si sono abbracciati prima del match, come farebbero due vecchi amici. Guarda la foto in allegato.