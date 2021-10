AUDIO | Ambra Angiolini tradita da Allegri, piange e scoppia in lacrime in diretta!

Ambra Angiolini sta soffrendo parecchio per la storia d'amore finita con Massimiliano Allegri. I due si sono amati per quattro anni e a un passo dalla convivenza si sono lasciati - a quanto pare - per via di un tradimento dell'allenatore della Juventus.

Durante Le Mattine, il programma radiofonico che conduce su Radio Capital, Ambra ha ringraziato fan e amici per il supporto che sta ricevendo in questo periodo e non è riuscita a trattenere le lacrime: clicca su play nel video in allegato per ascoltare l'audio.